Стало известно, чем россияне хотят заниматься в самоизоляции

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В самоизоляции россияне хотят учить иностранные языки, заняться информационными технологиями, а также психологией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сайта стопкоронавирус.рф.

Как отмечается, 93-95% респондентов готовы осваивать новые навыки.

От 33% до 35% граждан намерены взяться за иностранные языки, 17% предпочитают курсы психологии, 24% — информационные технологии.

В список предпочтений россиян во время самоизоляции также вошли кулинария (4%-10% опрошенных), управление (5-6%) и искусство (5%).

Лишь 5-7% респондентов не готовы чем-либо заниматься в указанный период.

В голосовании с 5 по 6 апреля приняли участие более 12,1 тысячи человек в канале Telegram и более 241,8 тысячи человек в канале Viber.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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