Еще 12 пациентов с COVID-19 выздоровели в Москве

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За прошедшие выходные, 4-5 апреля, в Москве выздоровели и выписались из больниц 12 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, всего в столице по состоянию на 6 апреля — 206 выздоровевших.

Она также добавила, что после выздоровления пациентов медики проводят специальные исследования.

Ракова отметила, что у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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