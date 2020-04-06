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Согласно статистике, в мире число погибших от коронавируса превысило 70 тысяч.

По данным на 12.55 мск, умерли 70 172 человека, всего заражены 1 282 041 человек, выздоровели — 269 45.

Лидерами по числу жертв COVID-19 остаются Италия и Испания.

Наибольшее число заразивших по-прежнему в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.