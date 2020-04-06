Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Он заявил, что этим людям было бы гораздо спокойнее, если бы они потратили уходящее на крик время на создание этих масок.

«При том, можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть», — заключил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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