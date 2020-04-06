В Иркутске умер первый пациент с COVID-19
В Иркутске скончался первый пациент, который ранее заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что умер 62-летний мужчина.
По состоянию на 6 апреля, в Иркутской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.
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