Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 1,319 тысячи

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На Украине число зараженных коронавирусом пациентов за ночь выросло до 1,319 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Как отмечается, от инфекции скончались 38 человек. 28 пациентов выздоровели.

За сутки было зарегистрировано 68 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно данным ведомства, больше всего инфицированных в Киеве — 234 человека, в Черновицкой области — 220, Тернопольской — 160, Ивано-Франковской — 116.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,2 млн случаев заражения.

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