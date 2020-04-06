Десятки россиян живут в аэропорту Сеула из-за прекращения авиасообщения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/139/13035139/RIAN_6201413.HR-pic905-895x505-69593.jpg">

Десятки граждан России в настоящее время живут в аэропорту Сеула из-за прекращения авиасообщения в Южной Корее на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает российское диппредставительство на странице в Facebook.

Как отмечается, речь идет о 50 россиянах, которые не имеют места жительства в республике и достаточных финансовых средств для размещения в гостиницах.

Кроме того, еще 40 граждан РФ, летевших из третьих стран, находятся в транзитной зоне аэропорта.

Российские дипломаты поддерживают связь с россиянами, оказавшимися в сложной ситуации. 3 апреля им были предоставлены предметы первой необходимости, а также оказана медицинская помощь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде

— «Готовим на коленках»: как живут застрявшие за рубежом россияне

— Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам