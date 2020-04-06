В Новокузнецке ребенка назвали в честь коронавируса
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В Новокузнецке семейная пара назвала нарожденного ребенка в честь коронавируса – Ковид. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам родителей мальчика, имя оригинальное, так как оно не существовало раньше. Кроме того, пара считает имя Ковид звучным и с сильной энергетикой.
«Имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — рассказала семейная пара.
Они добавили, что мальчик уже начинает проявлять свой характер. Родители Ковида уверены, что имя принесет ребенку удачу в жизни.
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