В Москве девушка выпала из окна девятого этажа и выжила
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В Москве девушка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и выжила. Об этом сообщает kp.ru.
По словам очевидцев, происшествие произошло на Дубнинской улице, 20. Девушку заметили на подоконнике дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и психологи ведомства долго разговаривали с девушкой, однако им не удалось предотвратить падение.
Девушка осталась жива, но получила серьезные травмы. Пострадавшая была госпитализирована, с ней работают медики.