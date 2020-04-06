В Москве девушка выпала из окна девятого этажа и выжила

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В Москве девушка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и выжила. Об этом сообщает kp.ru.

По словам очевидцев, происшествие произошло на Дубнинской улице, 20. Девушку заметили на подоконнике дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС и психологи ведомства долго разговаривали с девушкой, однако им не удалось предотвратить падение.

Девушка осталась жива, но получила серьезные травмы. Пострадавшая была госпитализирована, с ней работают медики.