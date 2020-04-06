Пожар ангаре на северо-западе Москвы ликвидировали
close
На северо-западе Москвы ликвидировали открытое горение в металлическом ангаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Объявлена ликвидация открытого горения», — заявил собеседник агентства.
Пожар произошел на улице Дубравная на площади 300 кв. м. Информация о возгорании поступила спасателям в 21.47 в воскресенье, 5 апреля. В 22.22 сотрудники экстренных служб локализовали горение.
По данным источника, в ангаре мог храниться бензин. Информации о пострадавших не было.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рабочий погиб при пожаре на стройке инфекционной больницы в Новой Москве
— Склад с емкостями из-под спирта горит на западе Москвы