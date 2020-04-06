Пожар ангаре на северо-западе Москвы ликвидировали

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На северо-западе Москвы ликвидировали открытое горение в металлическом ангаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Объявлена ликвидация открытого горения», — заявил собеседник агентства.

Пожар произошел на улице Дубравная на площади 300 кв. м. Информация о возгорании поступила спасателям в 21.47 в воскресенье, 5 апреля. В 22.22 сотрудники экстренных служб локализовали горение.

По данным источника, в ангаре мог храниться бензин. Информации о пострадавших не было.

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