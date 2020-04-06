Три человека пострадали при стрельбе в Тюменской области

В Тюменской области произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Инцидент произошел в деревне Маслова.

Уточняется, что один человек был госпитализирован, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

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