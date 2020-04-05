Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии
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Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на Официальном портале Правительства Ростовской области.
Кроме того, администрация ввела запрет на посещение лесов и охотничьих угодий.
Власти уточнили, что данный запрет не касается работникам профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.
Также был установлен запрет на плановую госпитализацию и плановые посещения поликлиник и амбулаторий, кроме случаев, когда это может привести к ухудшению состояния пациента.
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