После лесного пожара в зоне отчуждения в Чернобыле зафиксировали рост радиации
В лесу в Чернобыльской зоне произошел крупный пожар, который спровоцировал рост радиации в регионе. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на временного главу экологической инспекции Украины Егора Фирсова.
Он уточнил, что в общей сложности горело около 100 га. Пожар произошел 4 апреля близ села Владимировка. Более 90 спасателей, два самолета и вертолет были привлечены к ликвидации возгорания.
«Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья», — уточнил Фирсов.
Временный глава экоинспекции добавил, что в Чернобыльской зоне уровень радиации вырос с «нормальной» отметки 0,14 до 2,3.
Фирсов подчеркнул, что намерен требовать увеличения штрафа за поджог с 175 гривнам (около 489 руб.) в 50 — 100 раз.
В Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что к 5 апреля радиационный фон в Киеве находится в норме.
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