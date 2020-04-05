Украина заявила о росте числа COVID-инфицированных

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На Украине число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 увеличилось до 1308 человек. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья минздрава страны.

Также жертвами коронавирусной инфекции стали 37 граждан.

Кроме того, 28 жителей Украины излечились от заболевания, взятые у них повторные анализы не выявили наличие вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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