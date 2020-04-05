В столице Албании устанавливают кабинки дезинфекции

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В Тиране из-за коронавируса устанавливают специальные кабинки для дезинфекции. Об этом сообщил мэр албанской столицы Эрион Велиай на своей странице в Facebook.

«С завтрашнего дня мы в пилотном режиме запускаем сеть дезинфекционных кабинок в наиболее оживленных местах города», — написал Велиай.

По последним данным, в Албании от коронавируса скончался 21 человек, всего в стране выявлен 361 случай заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.