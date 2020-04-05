В Карачаево-Черкесии выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Медики подтвердили первые три случая заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.
По его данным, заболевание у всех пациентов проходит бессимптомно. Состояние троих инфицированных — удовлетворительное.
По последним данным, в России выявлено 5389 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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