У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом сообщается на сайте Геологической службы Соединенных Штатов.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Молуккского моря, в 124 км от города Тернате, население которого составляет около 102 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 53,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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