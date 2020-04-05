Режим самоизоляции продлили в Крыму

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В Крыму во избежание распространения коронавируса до 30 апреля продлили режим всеобщей самоизоляции населения. Соответствующий указ размещен на сайте правительства республики.

«С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в указе.

По последним данным, в Крыму выявлено 20 случаев заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.