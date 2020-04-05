Зараженными коронавирусом во Франции числятся более 70 тысяч человек

Число инфицированных новым типом коронавируса COVID-19 во Франции превысило 70 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так общее число зараженных в стране составило 70 478.

Кроме того, жертвами заболевания стали более восьми тыс. граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Турция заявила о 3 тысячах новых инфицированных за сутки

Число зараженных COVID-19 в Канаде превысило 14 тысяч

В Италии заметили снижение числа новых случаев госпитализации с COVID-19