Зараженными коронавирусом во Франции числятся более 70 тысяч человек

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Число инфицированных новым типом коронавируса COVID-19 во Франции превысило 70 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так общее число зараженных в стране составило 70 478.

Кроме того, жертвами заболевания стали более восьми тыс. граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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