Зараженными коронавирусом во Франции числятся более 70 тысяч человек
close
Число инфицированных новым типом коронавируса COVID-19 во Франции превысило 70 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так общее число зараженных в стране составило 70 478.
Кроме того, жертвами заболевания стали более восьми тыс. граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция заявила о 3 тысячах новых инфицированных за сутки
— Число зараженных COVID-19 в Канаде превысило 14 тысяч
— В Италии заметили снижение числа новых случаев госпитализации с COVID-19