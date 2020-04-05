Турция заявила о 3 тысячах новых инфицированных за сутки
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране зафиксированы три тыс. новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.
Он уточнил, что общее число зараженных в Турции составило 27 069.
Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 574 человека.
Коджа добавил, что 1042 пациента вылечились от коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турецкий ученый сообщил об успешном испытании на животных вакцины от коронавируса
— Турции не дали слова: конференция НАТО увенчалась скандалом