Турция заявила о 3 тысячах новых инфицированных за сутки

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране зафиксированы три тыс. новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

Он уточнил, что общее число зараженных в Турции составило 27 069.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 574 человека.

Коджа добавил, что 1042 пациента вылечились от коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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