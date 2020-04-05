В Италии заметили снижение числа новых случаев госпитализации с COVID-19

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране впервые установлено снижение числа госпитализированных с новым типом коронавируса COVID-19 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что в Италии за сутки скончались 525 человек, общее число жертв составило 15 887.

По его словам, инфицированными числятся 91 246 граждан, а 21 815 пациентов излечились от коронавирусной инфекции.

«Сегодня два положительных показателя: снижаются госпитализированные в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии», — подчеркнул Боррелли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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