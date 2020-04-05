В Йемене не менее шести женщин-заключенных погибли и 15 ранены при обстреле тюрьмы

По меньшей мере шесть женщин-заключенных погибли и 15 получили ранения при обстреле тюрьмы в йеменском городе Таиз, передает Khabar со ссылкой на источники.

Уточняется, что обстрел производился со стороны мятежников из шиитского движения «Ансар Алла».

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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