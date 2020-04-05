В Приморье выпало более трех месячных норм осадков
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Снежный циклон принес более трех месячных норм осадков на север Приморья, передает пресс-служба Примгидромета.
Там уточнили, что в западных, центральных и восточных районах выпало две декадные нормы — 12-40 мм. В Тернее три — 54 мм.
По данным Примгидромета, осадки шли преимущественно в виде мокрого снега и снега. 4 апреля был сильный ливневый дождь.
В результате осложнилась дорожная ситуация на дорогах и произошли массовые энергоаварии.
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