Число жертв коронавируса в Британии достигло почти 5 тысяч
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В Британии за сутки возросло число жертв нового типа коронавируса COVID-19 на 621 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Так, общее число скончавшихся составило 4934 британца. Накануне в стране было зафиксировано самое большое число смертей от коронавируса за сутки — 708 человек.
Кроме того, за сутки также возросло число инфицированных — их стало 47 806.
Всего на наличие коронавирусной инфекции были проверены 195 524 человека.
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