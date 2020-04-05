Жертвами COVID-19 в США стали более 8,5 тысячи человек
Число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в США возросло до более 8,5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
По данным на 15.30 мск, от коронавируса скончались 8503 американца.
Инфицированными в США числятся 312 тыс. пациентов.
Излечившимися от коронавирусной инфекции стали 15 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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