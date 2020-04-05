Власти назначили компенсации семьям погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево

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Власти назначили компенсации для погибших и пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на муниципалитет.

Так, семьи погибших получат по миллиону руб., а оказавшимся в больнице в результате взрыва выплатят по 500 тыс. руб.

Кроме того, министерство социального развития назначит по 30 тыс. руб. для каждого жильца дома в качестве первой помощи, а проживающие по одному получат 50 тыс. руб.

4 апреля, около 13.10 мск, на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в жилом доме. При взрыве пострадали шесть человек, трое погибших.

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