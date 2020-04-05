В Нидерландах число заразившихся коронавирусом приближается к 18 тысячам
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В Нидерландах за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 1224, достигнув 17 851, пишет национальный институт здравоохранения страны.
Сообщается о 1776 погибших и 250 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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