Пациентов перепрофилированных клиник переведут в другие больницы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/545/13034545/AP_20077500072711-pic905-895x505-2057.jpg">

Министерство здравоохранения России организует перевод пациентов из перепрофилированных из-за коронавируса клиник в другие больницы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Особое внимание должно уделяться лицам, нуждающимся в экстренной помощи, а также перенесшим операцию или имеющим риск обострения основного заболевания пациентам.

Поручение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин распорядился проработать компенсации за снижение доходов медорганизаций

— Минкомсвязь запустит систему идентификации лиц, возвращающихся в Россию

— Минпромторгу поручено обеспечить медорганизации средствами защиты