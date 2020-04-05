Пациентов перепрофилированных клиник переведут в другие больницы
Министерство здравоохранения России организует перевод пациентов из перепрофилированных из-за коронавируса клиник в другие больницы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Особое внимание должно уделяться лицам, нуждающимся в экстренной помощи, а также перенесшим операцию или имеющим риск обострения основного заболевания пациентам.
Поручение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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