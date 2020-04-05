В Иране число жертв коронавируса превысило 3,5 тысячи

В Иране за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 151, достигнув 3503, пишет минздрав страны.

Всего в стране заразились 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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