У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.

По словам депутата, о положительном анализе на коронавирус ему сообщили спустя более чем 72 часа. Ступин заявляет, что в это время находился дома и пропустил заседание Мосгордумы из-за подозрения на вирус.

На данный момент депутат находится дома на карантине, при этом, по его словам, никаких предписаний не поступало. Кроме того, у членов семьи не взяли анализы на коронавирус, отметил Ступин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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