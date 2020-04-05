В России за сутки подтвердили 658 заражений коронавирусом
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В России за сутки врачи подтвердили 658 заражений коронавирусом в 14 регионах, сообщает московский оперативный штаб.
Таким образом, в России всего заболели 5389 человек.
За сутки скончались два пациента, увеличив общее число жертв до 45.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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