Дагестан третьи сутки не регистрирует новых случаев заражения коронавирусом
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Новые случаи заражения коронавирусом нового типа не регистрируются в Республике Дагестан третьи сутки подряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Последние случаи заражения были подтверждены в Дагестане в четверг, 2 апреля, сообщает Роспотребнардзор. Отмечается, что всего в регионе зафиксировано 25 положительных результатов анализов на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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