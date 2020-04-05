Бесплатно раздавать медицинские маски начали в Сингапуре

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Жители Сингапура смогут получить бесплатную многоразовую маску для защиты от коронавируса нового типа, сообщается на странице правительства города-государства в Facebook.

Получить маску можно с 5 по 12 апреля при наличии зарегистрированного домашнего адреса, говорится в сообщении. Уточняется, что маски выдаются из расчета одна штука на человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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