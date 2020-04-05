В Подмосковье 12 органов будут штрафовать предприятия за нарушения режима
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В Подмосковье 12 органов наделены правом штрафовать предприятия, нарушившие режим повышенной готовности, пишет губернатор региона Андрей Воробьев »ВКонтакте».
«Мы также наделили 12 органов и ведомств Подмосковья возможностью штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности», — сообщил Воробьев.
В Подмосковье введен режим самоизоляции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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