В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 800

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В Армении за сутки врачи подтвердили 52 случая заражения, что увеличивает общее число заболевших до 822, пишет Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Сообщается о семи скончавшихся и 57 выздоровевших пациентах. В больницах находятся 720 человек.

В Армении до 14 апреля действует режим чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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