У семи россиян в Таиланде подтвержден коронавирус

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У семи граждан России, находящихся в туристических провинциях Таиланда, диагностирован коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

По данным тайского Минздрава, вирус подтвержден у шести женщин в возрасте от 28 до 60 лет и у 48-летнего мужчины. Четверо зараженных находятся в провинции Чонбури, трое – на острове Пхукет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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