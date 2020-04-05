У семи россиян в Таиланде подтвержден коронавирус
У семи граждан России, находящихся в туристических провинциях Таиланда, диагностирован коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента контроля заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
По данным тайского Минздрава, вирус подтвержден у шести женщин в возрасте от 28 до 60 лет и у 48-летнего мужчины. Четверо зараженных находятся в провинции Чонбури, трое – на острове Пхукет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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