В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 170

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В Грузии за сутки врачи выявили восемь случая заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 170, пишет минздрав страны.

Сообщается об одном скончавшемся и 36 выздоровевших пациентах. На карантине находятся больше пяти тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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