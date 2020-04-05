Кабмин выделил более 352 млн рублей на жилье для ветеранов ВОВ

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Правительство России выделило более 352 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Кабмин распорядился выделить Министерству строительства России до 352 365 600 рублей из резервного фонда правительства. Данные средства будут направлены на обеспечение жильем 221 ветерана, указано в документе.

Минстрой должен проконтролировать использование средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.

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