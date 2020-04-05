В Севастополе мужчину избили за отказ познакомиться

В Севастополе два местных жителей избили и ограбили мужчину за отказ познакомиться поближе, сообщает ГУ МВД по Республике Крым.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с рюкзаком и мобильным телефоном потерпевшего.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители задержали напавших.

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