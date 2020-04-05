В Таиланде число заразившихся коронавирусом достигло 2169

В Таиланде за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 102, достигнув 2169, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависина Висануйотхина.

Также сообщается о 23 умерших и 674 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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