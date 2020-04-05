В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

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В Израиле за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 167, достигнув 8018, пишет минздрав страны.

Также сообщается о 46 умерших и 477 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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