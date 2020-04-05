В Узбекистане число заразившихся коронавирусом приблизилось к 300
В Узбекистане за сутки врачи выявили 32 случая заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 298, пишет минздрав страны.
По данным ведомства, последние заразившиеся находились в больницах на карантине.
Ранее сообщалось о двух летальных исходах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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