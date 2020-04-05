В Узбекистане число заразившихся коронавирусом приблизилось к 300

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/13036675/AP_20073019656458-pic905-895x505-96101.jpg">

В Узбекистане за сутки врачи выявили 32 случая заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 298, пишет минздрав страны.

По данным ведомства, последние заразившиеся находились в больницах на карантине.

Ранее сообщалось о двух летальных исходах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киргизии число заразившихся коронавирусом приближается к 150

— Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 550

— На Украине зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса