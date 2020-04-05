Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в США

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Тестирование на антитела к коронавирусу нового типа начали проводить в Центрах по контролю заболеваемости (CDC) США, сообщает Politico со ссылкой на представителя CDC.

Новые тесты выявляют наличие антител в крови человека, что позволяет определить, подвергался ли он воздействию коронавируса, пишет издание. Отмечается, что подобный метод позволит выявить людей, у которых заболевание протекало бессимптомно, а также тех, кто выздоровел и имеет защиту от повторного заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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