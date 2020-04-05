В Киргизии число заразившихся коронавирусом приближается к 150

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В Киргизии за сутки врачи подтвердили три случая заражения коронавирусом, что увеличивает общее число зараженных до 147, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Сабиржана Абдикаримова.

Абдикаримов добавил, что эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной.

Также, по его словам, в стране имеется 71 тысяча тестов на коронавирус, и скоро поступят новые.

25 марта Киргизия ввела режим чрезвычайного положения в регионах, где подтвердились случаи заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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