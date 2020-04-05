В Свердловской области завели дело по факту гибели детей при пожаре

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Следственное управление по Свердловской области завело уголовное дело по факту гибели троих детей во время пожара, случившегося в частном доме, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Cообщается, что дело возбудили по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«Прокуратура района поставила на контроль ход расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, дети были дома с матерью и ее сожителем, которые при происшествии не пострадали.

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