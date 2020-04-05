Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Екатеринбургом

Жертвами пожара, произошедшем 5 апреля в частном доме в селе Елань в Свердловской области, стали четыре ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Согласно полученной информации, из горящего дома до прибытия пожарных население села сумело спасти двоих детей (2012 и 2019 годов рождения). Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Еще трое детей погибли (2011, 2012, 2014 годов рождения)», — указано в сообщении.

Отмечается, что пожар уже потушен.

Сейчас выясняются причины случившегося.