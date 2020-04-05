Врач объяснил, чем опасен карантин для пожилых людей

Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал об опасности карантина для пожилых людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, наибольшая опасность грозит тем пенсионерам, которые «сегодня находится в изоляции» и при этом «мало двигаются».

Как заявил специалист, такие пожилые люди могут «превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность» после карантина.

При этом доктор призвал их «поддерживать контакты».

«Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей - это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое», — добавил Эйдельман.

Он также порекомендовал пожилым людям бороться со стрессом при помощи хобби и «отвлекающих занятий».