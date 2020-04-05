Главврач больницы в Коммунарке рассказал о поразивших его больных коронавирусом

Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке (ГКБ №40) Денис Проценко заявил, что был удивлен возрастом больных COVID-19. Об этом он рассказал

в фильме RT «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко», который был опубликован на YouTube.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал Проценко, заметив, что пациенты были гораздо моложе, чем предполагал персонал больницы.

По его словам, больше всех от инфекции страдают те, у кого есть различные хронические заболевания.