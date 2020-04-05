Мужчина застрелил пятерых человек под Рязанью

Мужчина из огнестрельного оружия убил пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, жертвами оказались соседи стрелка.

«Мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли. В настоящее время он задержан полицейскими», — уведомил источник.

По его словам, стрелком были убиты четыре мужчины и одна женщина.

В данный момент на месте инцидента работают сотрудники полиции и Следственного комитета.