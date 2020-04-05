Мужчина застрелил пятерых человек под Рязанью
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Мужчина из огнестрельного оружия убил пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, жертвами оказались соседи стрелка.
«Мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли. В настоящее время он задержан полицейскими», — уведомил источник.
По его словам, стрелком были убиты четыре мужчины и одна женщина.
В данный момент на месте инцидента работают сотрудники полиции и Следственного комитета.