Спасательные работы завершены на месте взрыва в Орехово-Зуеве

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В подмосковном Орехово-Зуеве закончились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 00.20 аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуеве завершены», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что жертвами взрыва газа, который случился около 13.10 на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве, стали трое. Кроме того, при взрыве пострадали шесть человек.

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